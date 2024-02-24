"أبشر": 6 أيام متبقية لانتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة والمهملة مجانًا

وكانت "أبشر" بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، قد أطلقت خدمة إسقاط المركبات، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة)؛ وفق قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم لمدة عام إضافي يبدأ من تاريخ 1/ 3/ 2023م.