"أبشر": 6 أيام متبقية لانتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة والمهملة مجانًا

أوضحت منصة "أبشر" أن المهملة الممنوحة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة، تنتهي بعد 6 أيام فقط؛ وتحديدًا في الأول من شهر مارس المقبل.
ودعت المنصة إلى الاستفادة من المتبقي في المهملة لإسقاط المركبات المهملة والتالفة دون غرامات.
ولفتت إلى أن أهم مزايا إسقاط المركبات التالفة عبر المنصة؛ هو عدم الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات.
وحددت المنصةُ المراكز المعتمدة عبر الرابط ؛ داعية إلى التوجه للمركز المختار لإتمام إجراءات تسليم المركبة، وإتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات، وإعطاء المركز رمز التأكيد.
وكانت "أبشر" بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، قد أطلقت خدمة إسقاط المركبات، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة (خصوصي، نقل عام، نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، أجرة، أشغال عامة، دراجة)؛ وفق قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم لمدة عام إضافي يبدأ من تاريخ 1/ 3/ 2023م.
وتُمَكن المنصة الراغبين في إسقاط مركباتها من الاستفادة من الخدمة بشكل مجاني دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، وتساهم في تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.