السفير "نقلي": المملكة تواصل مساعيها لعودة المسار السياسي بالسودان

وأضاف السفير "نقلي"، أن المملكة العربية السعودية، مستمرة في بذل كل جهد ممكن في سبيل حقن الدماء ووقف القتال، والعودة لمسار الحل السياسي في السودان الشقيق، بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما في ذلك العمل على تثبيت الهدنة، وفتح ممرات إنسانية آمنة وحماية المدنيين، موضحًا أنه سيتم الإعلان في حينه عن أي نتائج يتم التوصل إليها.