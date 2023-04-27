السفير "نقلي": المملكة تواصل مساعيها لعودة المسار السياسي بالسودان

تواصل المملكة العربية السعودية، جهودها في عمليات الإجلاء من السودان، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الخميس: إن إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء العمليات حتى تاريخه، بلغ 2544 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًا، و2425 مواطنًا ينتمون لـ 74 جنسية).
وأكد السفير أسامة نقلي، حرص المملكة على توفير كل الاحتياجات للرعايا الأجانب، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم بكل أمان.
كما أكد استمرار جهود المملكة ومساعيها في تنظيم وتنسيق عمليات الإجلاء، وبجهود منتظمة بين جميع الجهات الحكومية السعودية على مدار الساعة؛ لضمان سلامة خروج المدنيين من جميع الجنسيات، وفقًا لطلب الدول الشقيقة والصديقة في مد يد العون لهم في هذا الشأن.
وأضاف السفير "نقلي"، أن المملكة العربية السعودية، مستمرة في بذل كل جهد ممكن في سبيل حقن الدماء ووقف القتال، والعودة لمسار الحل السياسي في السودان الشقيق، بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما في ذلك العمل على تثبيت الهدنة، وفتح ممرات إنسانية آمنة وحماية المدنيين، موضحًا أنه سيتم الإعلان في حينه عن أي نتائج يتم التوصل إليها.