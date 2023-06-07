بالفيديو.. يزيد الراجحي لـ"يا هلا بالعرفج": قراراتي المهمة ومشاريعي اتخذتها أثناء المشي
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج" مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج لعامل المعرفة مع رجل الأعمال "يزيد الراجحي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، ووصفه بأنه مهم ومحفز لرجال الأعمال والموظفين؛ لأنه يفرغ الطاقات.. وأنه يقوم باجتماعاته ومهامه أثناء المشي، وقال: "كل قراراتي المهمة ومشاريعي اتخذتها أثناء المشي".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "حياتي بين دروب العلم والعمل"، الذي يتناول السيرة الذاتية للدكتور أحمد المالك، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "عبدالله الحيدري" وهو يتحدث عن الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج فيديو للفنان "أبو هلال"، ووجه من خلاله دعوة لتكريمه.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الكاتب علي الموسى قصة أغنية "شفت أبها"، وتحدث عن عدد الأغاني التي غُنيت في مدينة أبها، وأبرز الشعراء الذين كتبوا في حبها.