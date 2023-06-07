بالفيديو.. يزيد الراجحي لـ"يا هلا بالعرفج": قراراتي المهمة ومشاريعي اتخذتها أثناء المشي

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "حياتي بين دروب العلم والعمل"، الذي يتناول السيرة الذاتية للدكتور أحمد المالك، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "عبدالله الحيدري" وهو يتحدث عن الكتاب.