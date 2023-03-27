شاهد.. رئاسة أمن الدولة تقدِّم خدمات إنسانية وتنظِّم الكتل البشرية بالمسجد الحرام

تبذل رئاسة أمن الدولة ممثلة بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة مكة المكرمة جهودًا مكثفة في خدمة زوار المسجد الحرام، بالتوجيه والإرشاد مع كل صلاة مفروضة، وبعد الانتهاء منها، إضافة إلى تنظيم الحشود في صلاة التراويح في المسجد الحرام في الساحات الجنوبية، وذلك بتشكيل الصفوف لحماية ضيوف بيت الله، وفتح المسارات، وتفتيت الكتل البشرية بشكل يضمن سلامة وأمن قاصدي المسجد الحرام.