بيع 3 صقور بـ 176 ألف ريال في الليلة الخامسة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ شاهين وتم بيعه بمبلغ 36 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني "فرخ جير تبع" وتم بيعه بمبلغ 50 ألف ريال، فيما كان ختام الليلة مع الصقر الثالث "فرخ جير شاهين"، وبدأت المزايدة عليه بـ 30 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 90 ألف ريال.