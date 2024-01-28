المفتي: رعاية ولي العهد لحفل التكريم السنوي الثالث للمحسنين يؤكد اهتمامه بالعمل الخيري

وأضاف سماحته: لقد حفلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالكثير من النصوص الشرعية المتنوعة في دلالتها التي تدل على أهمية فعل الخير وتكافل الناس فيما بينهم؛ انطلاقاً من كونهم جسداً واحداً، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكل مؤمن لأخيه كالبنيان، يشد بعضه بعضاً، والعمل الخيري هو من أعظم الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى المولى عز وجل.