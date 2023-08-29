نتائج مميزة.. طالبتان سعوديتان تنشران بحثاً بإحدى أشهر مجلات الفيزياء النووية

تمكنت الطالبتان سهى القحطاني، ووجدان آل مقبول، من جامعة نجران، من نشر ورقة بحثية في المجلة العلمية "RadiationPhysics and Chemistry"، وذلك بإشراف من أساتذة من قسمَي الفيزياء والكيمياء بكلية العلوم والآداب.
يأتي تقديم الورقة للطالبتين بصفتها جزءاً من متطلبات مشروع التخرج في برنامج البكالوريوس في تخصص الفيزياء بكلية العلوم والآداب بالجامعة، وتعدُّ هذه المجلة من بين أفضل عشر مجلات في مجال الفيزياء النووية وتصنف ضمن المستوى الأول (Q1).
وتناولت الورقة دراسة تأثير الإشعاع على كاشفات أثر نووية من نوع CR-39 باستخدام جسيمات مشحونة ثقيلة، وقامت الدراسة بتحليل الخصائص الكيميائية للآثار النووية باستخدام محلول هيدروكسيد الباريوم المنصهر.
وأظهرت الدراسة نتائج متميزة تفوقت في جوانب عدة مقارنة بالأبحاث السابقة في هذا المجال، فقد تم تسجيل جسيمات ألفا في وقت أقصر بمعدل يصل إلى 25 مرة أكثر من الحالات التي استخدم فيها محلول هيدروكسيد الصوديوم النقي الشائع في الدراسات السابقة، فيما تسهم نتائج هذا البحث في عديد من التطبيقات الفعالة، مثل كشف الجسيمات الثقيلة والانشطار النووي، وتصنيع أجهزة استشعار جيدة للتنبؤ بالزلازل والهزات الأرضية من خلال قياس زيادة تركيز غاز الرادون المنبعث، وكذلك تسجيل الآثار الناتجة عن الأشعة الكونية، وصنع مرشحات دقيقة بأقطار تتراوح بين 10 نانومترات و30 نانومتراً وغيرها من التطبيقات.
من جهته، أكد عميد كلية العلوم والآداب بالجامعة الدكتور محسن الهمامي، أن الكلية تهدف إلى تشجيع ومشاركة طلابها وطالباتها في النظام البحثي العلمي وتنمية مهارات الابتكار والإبداع لديهم؛ بهدف إنتاج بحوث علمية وتطبيقية متميزة تسهم في إثراء المعرفة العلمية، مشيراً إلى أهمية البحث العلمي ودوره في التقدم السريع الذي يشهده العالم في التكنولوجيا والعلوم، وثورة الصناعة.