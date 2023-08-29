نتائج مميزة.. طالبتان سعوديتان تنشران بحثاً بإحدى أشهر مجلات الفيزياء النووية

وأظهرت الدراسة نتائج متميزة تفوقت في جوانب عدة مقارنة بالأبحاث السابقة في هذا المجال، فقد تم تسجيل جسيمات ألفا في وقت أقصر بمعدل يصل إلى 25 مرة أكثر من الحالات التي استخدم فيها محلول هيدروكسيد الصوديوم النقي الشائع في الدراسات السابقة، فيما تسهم نتائج هذا البحث في عديد من التطبيقات الفعالة، مثل كشف الجسيمات الثقيلة والانشطار النووي، وتصنيع أجهزة استشعار جيدة للتنبؤ بالزلازل والهزات الأرضية من خلال قياس زيادة تركيز غاز الرادون المنبعث، وكذلك تسجيل الآثار الناتجة عن الأشعة الكونية، وصنع مرشحات دقيقة بأقطار تتراوح بين 10 نانومترات و30 نانومتراً وغيرها من التطبيقات.