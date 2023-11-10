السفراء العرب بإيرلندا يحثون دبلن على الإسهام في وقف العمليات العسكرية بغزة

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، اليوم، مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى إيرلندا، في الاجتماع الذي عُقِدَ مع رئيس البرلمان الإيرلندي شون أوفاري.