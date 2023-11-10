السفراء العرب بإيرلندا يحثون دبلن على الإسهام في وقف العمليات العسكرية بغزة

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، اليوم، مع سفراء الدول العربية المعتمدين لدى إيرلندا، في الاجتماع الذي عُقِدَ مع رئيس البرلمان الإيرلندي شون أوفاري.
وناقش السفراء مع الرئيس "أوفاري" العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعين إيرلندا للإسهام مع المجتمع الدولي بالعمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة.
وأكد السفراء أهمية تمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية العاجلة، دون قيود وبشكل مستدام؛ للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة الأبرياء والأطفال والنساء، والتي تُنذر بعواقب جسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.