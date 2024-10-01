"معا نكافح التسول".. القبض على يمنييْن وبنجلاديشي يمارسون التسول بالطائف

واصلت الجهات الأمنية في الطائف، جهودها المكثفة لمكافحة التسول؛ حيث تَمَكنت من رصد وضبط عدد من المتسولين الذين استغلوا الأماكن العامة لاستعطاف المارة في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات.
وأفاد حساب الأمن العام على منصة "إكس" تحت عنوان "معًا نكافح التسول"، بأنه تم ضبط شخصيْن من الجنسية اليمنية يمارسان التسول بشكل مباشر من خلال استعطاف المجتمع والمارة في الأماكن العامة. كما أضاف الحساب أنه تم ضبط شخص آخر من الجنسية البنجلاديشية يمارس التسول بشكل غير مباشر عبر غسيل المركبات في مواقف السيارات.
وأكد الأمن العام أهمية الإبلاغ عن حالات التسول؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي نشاطات تسول عبر الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم 999 في باقي مناطق ومحافظات المملكة؛ مشددًا على أن مكافحة التسول مسؤولية مجتمعية يجب أن يتعاون الجميع في تحقيقها.