"معا نكافح التسول".. القبض على يمنييْن وبنجلاديشي يمارسون التسول بالطائف

وأفاد حساب الأمن العام على منصة "إكس" تحت عنوان "معًا نكافح التسول"، بأنه تم ضبط شخصيْن من الجنسية اليمنية يمارسان التسول بشكل مباشر من خلال استعطاف المجتمع والمارة في الأماكن العامة. كما أضاف الحساب أنه تم ضبط شخص آخر من الجنسية البنجلاديشية يمارس التسول بشكل غير مباشر عبر غسيل المركبات في مواقف السيارات.