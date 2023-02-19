صفقات بـ13 مليوناً في 4 أيام بـ"مزاد الإبل بالجوف".. أسواق والمتوقع أكثر

وكشف أمين عام اللجنة العليا الدكتور نواف الخالدي، أن المزاد شهد صفقات كبيرة وصغيرة بدأت من 5 آلاف ريال حتى مليون ريال، مشيراً إلى أن عدد الملاك المشاركين بالمزاد ارتفع ليصل إلى 500 مالك يملكون ما يفوق 7 آلاف رأس إبل توجد في أرض المزاد، مبيناً أن الهدف هو الوصول إلى 50 مليون ريال خلال أيام المزاد.