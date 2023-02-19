صفقات بـ13 مليوناً في 4 أيام بـ"مزاد الإبل بالجوف".. أسواق والمتوقع أكثر

حقق مزاد الإبل بالجوف صفقات بقيمة 13 مليون ريال خلال الأيام الأربعة الأولى منذ انطلاقته الأربعاء الماضي؛ حيث يستمر المزاد حتى الخامس من شعبان المقبل من تنظيم إمارة منطقة الجوف بالتعاون مع نادي الإبل في مقره بنفود لايجة.
وكشف أمين عام اللجنة العليا الدكتور نواف الخالدي، أن المزاد شهد صفقات كبيرة وصغيرة بدأت من 5 آلاف ريال حتى مليون ريال، مشيراً إلى أن عدد الملاك المشاركين بالمزاد ارتفع ليصل إلى 500 مالك يملكون ما يفوق 7 آلاف رأس إبل توجد في أرض المزاد، مبيناً أن الهدف هو الوصول إلى 50 مليون ريال خلال أيام المزاد.
ولفت النظر إلى أن جميع أنواع الإبل توجد في أرض المزاد من الوضح والصفر والشقح والمجاهيم والحرائر التي تختص بمنطقة الجوف، كما تتوافر الأصائل والنوادر منها التي تشكل أحد أهم أهداف المزاد لتوافرها بالمنطقة من خلال استقطاب كبار الملاك بالمملكة والخليج العربي.
وأشار "الخالدي"، إلى أن الهدف الرئيس للمزاد هو صفقات بيع وشراء الإبل لكن المزاد لم يقتصر على ذلك؛ حيث يوجد عدد من الأسواق في المزاد من سوق الأسر المنتجة، وسوق الأغنام والخيام والأعلاف، وعربات الأطعمة والقهوة ومنتجات منطقة الجوف من التمور والزيت.