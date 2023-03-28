سلع رائجة في رمضان.. قصة من جازان عنوانها "مساويك "الآراك" و"البشام"

وفي شهر رمضان، تشهد أسعار المساويك ازدياداً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً من تجار هذه السلعة؛ استعداداً لتوفير الكميات الكافية منها في جميع مناطق المملكة، وترتفع ربطة السواك في شهر رمضان من ١٠٠ ريال في الأوقات العادية من العام إلى ٣٠٠ ريال للأنواع الممتازة منها، التي تُسهم في إعطاء فم الصائم أنفاساً منعشةً، وتُساعد في شد أنسجة اللثة المرتخية وعلاج التقرحات الفموية وتقرحات اللثة، كما تتميّز بأنها ألياف ناعمة ولينة وعطرة الرائحة ولا تُسبّب أي خدوشٍ أو أذى للثة مثلما تفعل ألياف فرشاة الأسنان الصناعية.