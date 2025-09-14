تسامى وبدائل توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز النمو عبر خدمات الأعمال المتكاملة

وقّعت شركة "تسامى" – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم خدمات الأعمال المتكاملة – مذكرة تفاهم مع شركة "بدائل" – الشركة الرائدة في مجال الحد من التدخين وإحدى شركات الصندوق – بهدف بناء شراكة استراتيجية تُسهم في دفع عجلة النمو، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتمكين الابتكار في قطاع الصحة العامة. وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بجودة الحياة، من خلال توحيد الجهود وتمكين الحلول المستدامة في مجال تقليل معدلات التدخين في المملكة. وتؤسس مذكرة التفاهم إطارًا تعاونيًا تقوم بموجبه شركة تسامى بتقديم خدماتها المتكاملة لشركة بدائل، وتشمل خدمات إدارة الابتكار، والخدمات المشتركة، والحلول العقارية، والشراكات العالمية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويمكّن بدائل من التركيز على مهامها الأساسية في الابتكار وخدمة المستهلك.