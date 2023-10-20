سفير الشباب العربي يُثمّن استضافة السعودية قمة قادة مجلس التعاون ورابطة الآسيان

وتابع الهاجري: "أهمية القمة أنها تعقد في أجواء تشهد اضطرابات على الصعيدين العالمي والإقليمي، خاصة الأوضاع في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين، واستمرار الحرب الأوكرانية للعام الثاني، وهى الحرب التي ما زالت تُلقي بتداعياتها السلبية على المستويَين الاقتصادي والسياسي إقليميًّا وعالميًّا بالرغم من أن العالم لم يكن قد تعافي من تداعيات جائحة كورونا".