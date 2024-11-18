"عبدالعزيز بن سلمان": مصدر الأمل يُستمد من "السجود" في الثلث الأخير من الليل

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي 2024 تحت شعار “من الشباب لأجل الشباب” في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً من مختلف دول العالم، وحضور واسع من القادة والمبدعين وصنّاع التغيير، والشباب المبدع والطموح من مختلف مناطق المملكة.