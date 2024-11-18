"عبدالعزيز بن سلمان": مصدر الأمل يُستمد من "السجود" في الثلث الأخير من الليل

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي 2024 تحت شعار “من الشباب لأجل الشباب” في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً من مختلف دول العالم، وحضور واسع من القادة والمبدعين وصنّاع التغيير، والشباب المبدع والطموح من مختلف مناطق المملكة.
وخلال إحدى الجلسات الحوارية، سُئل وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن مصدر الأمل في ظل الظروف والتحديات الحالية. فأجاب بكل صدق وأمانة: “الإجابة بكل صدق وأمانة هي في السجود في الثلث الأخير من الليل”.
وأضاف: "أتحدى أن أحداً يواظب على السجود والدعاء في الثلث الأخير من الليل بصدق وإخلاص وإيمان دون أن يستجاب له ويقضى له همه ويكشف كربه ".
وأضاف: "أحب أن أفعل شيئاً مختلفاً؛ لأني أسأم من التكرار"، مشيراً إلى أنه لأول مرة يحضر إلى مدينة مسك وقال "يجب أن نذكر ونشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صاحب فكرة "مسك".
وقال وزير الطاقة: "بيننا في الأسرة الحاكمة أساليب في التعامل من خلقنا حتى اليوم، وهذا ما جعلنا قدوة للجميع".
وتابع: "أصعب ما يواجه الشباب معرفة شغفهم الذاتي، ابحثوا عنه جيداً لأن الشغف متغير"، منوهاً بأنه لا يوجد شخص منجز وناجح دون تعب أو بكاء.
يُذكر أن منتدى مسك العالمي يُعد من أبرز المنصات الشبابية العالمية، حيث يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في قيادة التغيير الإيجابي على المستويين المحلي والدولي.