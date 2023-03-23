خيارات جديدة يكشفها "الصندوق العقاري" لتحديث بيانات مستفيدي البناء الذاتي

وأضاف الصندوق العقاري أن خدمة تحديث مراحل البناء تأتي ضمن الخيارات المتنوعة التي تُسهّل على المستفيدين من مُنتج "البناء الذاتي" تحديث مراحل البناء إلكترونيًا بصفة دورية، كما يستطيع المستفيد تحديث بياناته من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للصندوق على الرابط (https://bit.ly/42A9er9) وإكمال البيانات المطلوبة، لتتم بعد ذلك زيارة مُقيّم من الصندوق للموقع، الذي يرفع بدوره تقريرًا بحالة البناء، حيث يتم تحديث حالة البناء تلقائيًا بعد المعاينة، ويصل المستفيدَ إشعار باستمرارية الدعم.