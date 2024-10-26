"سدايا" تطلق "GAIN Podcast" لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن إطلاق برنامج "GAIN Podcast", الذي أعدته من أجل رفع مستوى الوعي العالمي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي وانعكساتهما على خير البشرية جمعاء من خلال استضافة نخبة من العلماء والمختصين وصناع القرار في الذكاء الاصطناعي والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات التقنية في العالم.

ويتناول المشاركون في 14 حلقة العديد من موضوعات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال: الابتكار والصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونقاط التحول التي تُشكل مستقبلًا أفضل للذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير بيئة محفزة للطاقات البشرية في هذا المجال وعلاقة الذكاء الاصطناعي بالإنسان.

كما يناقش المشاركون دور الحكومات في تسخير قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم وتحقيق الصالح العام للبشرية مع أهمية رفع مستوى الوعي تجاه هذه التقنيات الرائدة وآثارها على مستقبل الإنسان، وكيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل حياتنا.

وتكمن أهمية هذا البودكاست على مستوى المشاركين الذين يشكلون نخبة من العلماء وصناع القرار على المستوى المحلي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي ويمكن متابعة حلقات البرنامج عبر حساب القمة العالمية للذكاء الاصطناعي على منصة إكس @globalaisummit .

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام سدايا بالتوعية بمجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وأثرهما في الحاضر والمستقبل لا سيما في ظل ما تشهده هذه التقنيات المتقدمة من تطور متسارع بالتزامن مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي وما تمخض عنها من تغيير في الأعمال ورفع الإنتاجية وجودة إنجاز المهام في مختلف القطاعات والمجالات اليومية في حياتنا المعاصرة.