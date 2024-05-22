فلاورد تطلق مبادرات لتعزيز الصحة النفسية للموظفين خلال شهر التوعية بالصحة النفسية

تزامناً مع شهر التوعية بالصحة النفسية، تعاونت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، مع مجموعة فوزية سلطان الصحية (FSHN) لتنظيم ورشة عمل لموظفيها حول الوعي بالصحة النفسية يوم 20 مايو بقيادة الأخصائية النفسية، الدكتورة/ عائشة كمال. وقامت الشركة أيضاً بهذه المناسبة بإطلاق برنامجها للصحة النفسية للموظفين بالشراكة مع مودرن هيلث (Modern Health)، وهي منصة عالمية تقدم حلول متعلقة بالصحة النفسية للشركات.
تم تنظيم الورشة عبر الإنترنت لتشمل موظفي فلاورد في جميع البلدان التي تعمل بها، بهدف توعية الموظفين وزيادة الإدراك حول أهمية الصحة النفسية وكيفية الاعتناء بأنفسهم. قدمت الدكتورة/ عائشة كمال خلال الورشة معلومات قيّمة حول مفهوم الصحة النفسية، طرق التركيز على الطاقة، تطوير التفكير الاستباقي، وبناء مجموعة أدوات لتعزيز المرونة النفسية. شهدت الورشة مشاركة موظفين من مختلف الأقسام والدول، مما يعكس التزام الشركة بدعم الصحة النفسية لموظفيها.
بالإضافة إلى ذلك، تدرك فلاورد أن الصحة النفسية تتأثر بشكل كبير بعوامل متعددة مثل العلاقات الشخصية، الصحة البدنية، والرفاهية المالية. وبما أن مشاكل مثل القلق والاكتئاب والإرهاق تحتاج إلى نهجاً شاملاً، فقد بادرت فلاورد بالتعاون مع مودرن هيلث لإطلاق برنامج يساعد على تحسين الصحة النفسية لموظفيها ودعم نجاحهم الشخصي والمهني.
يتيح البرنامج للموظفين الوصول إلى العديد من الخدمات النفسية، مثل جلسات العلاج الفردي والتدريب الشخصي ومحتوى مخصص لمعالجة مشاكل الصحة النفسية المتنوعة وجلسات جماعية يديرها محترفون مودرن هيلث. وتؤمن فلاورد أن هذا الاستثمار في الخدمات النفسية ضروري ليس فقط لتحسين الرفاهية الشخصية للموظفين، ولكن أيضاً لزيادة إنتاجيتهم في العمل.
تمثل شراكة فلاورد مجموعة فوزية سلطان الصحية ومودرن هيلث خطوة مهمة نحو تطوير ثقافة عمل إيجابية وصحية، ليس فقط في شهر الوعي بالصحة النفسية، بل طوال العام، مؤكدة على التزامها بتعزيز الوعي بالصحة النفسية وتوفير الموارد اللازمة لضمان راحة موظفيها.
فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.