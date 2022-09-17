"أمانة الشرقية" تنهي تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الـ18 بالدمام

من جهته أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي، أن المشروع عبارة عن جسر على طريق الأمير نايف بطول 481 مترًا، وعرض 18 مترًا تقريبًا، بنظام كمرات صندوقية مسبقة الصبّ ترتكز على عدد 6 ركائز وسطية و2 طرفية، وعدد 4 جدران استنادية؛ لتحسين الحركة المرورية على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز باتجاهَي الشمال والجنوب؛ حيث يحتوي كل اتجاه على مسارين بعرض "3.5" أمتار للمسار الواحد، إضافة إلى أنه سيتم العمل على طرق الخدمة بنفس طول الجسر، كل اتجاه مسارين بعرض "3.3" أمتار للمسار الواحد للحركة الفرعية على جانبي الجسر بالاتجاهين، إلى جانب مواقف السيارات، وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الميلادي الحالي.