وزير الطاقة: على إيران الامتثال بشكل كامل لاتفاق الضمانات مع وكالة الطاقة الذرية

ألقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كلمة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا.
وقال الأمير عبدالعزيز: لقد ساهمنا بتحديث مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سايبرسدورف.
وأضاف: تؤكد سياسة المملكة للطاقة الذرية أهمية تنمية الاستخدامات السلمية، ونعمل مع الوكالة لتمكين الطاقة النووية من الإسهام بمزيج الطاقة الوطني.
وأشار إلى بناء برامج لتطوير القدرات البشرية السعودية في التقنية النووية، مضيفًا: تنامت قدراتنا الوطنية بسرعة لتواكب أفضل المعايير الدولية.
وأردف وزير الطاقة: المملكة تؤكد أهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي، ونؤكد على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، كما نؤكد على دور الوكالة الدولية في مراقبة برنامج إيران النووي.
وتابع الأمير عبدالعزيز: على إيران الامتثال بشكل كامل لاتفاق الضمانات مع وكالة الطاقة الذرية.