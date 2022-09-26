وزير الطاقة: على إيران الامتثال بشكل كامل لاتفاق الضمانات مع وكالة الطاقة الذرية

وأردف وزير الطاقة: المملكة تؤكد أهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي، ونؤكد على حق الدول في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، كما نؤكد على دور الوكالة الدولية في مراقبة برنامج إيران النووي.