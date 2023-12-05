"التخصصي" يبتكر تقنية متقدمة في فحص اضطراب طيف التوحد.. إنجاز طبي غير مسبوق

ويرتكز الابتكار الذي يعد الأول من نوعه؛ على تصميم طريقة مخصصه للسكان السعوديين بالتحديد، إذْ باستخدام تتبع العين والمحفزات البصرية المحددة المدمجة مع الذكاء الاصطناعي؛ تعالج هذه الطريقة القيود المفروضة على طرق الفحص التقليدية والشخصية، بما يتلاءم مع الجوانب اللغوية والثقافية للمملكة، الأمر الذي يوفر بديلاً فعالاً وأكثر دقة في فحص اضطراب طيف التوحد، والذي يتميز بالحساسية والنوعية.