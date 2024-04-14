صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس أمناء "جامعة المؤسس"

صدرت الموافقة السامية على تمديد عضوية مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز، برئاسة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط والمهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان نائباً للرئيس، وعضوية الدكتورة هيفاء جمل الليل.
كما تضمنت الموافقة السامية تعيين أعضاء جدد في مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز في دورته الجديدة، وهم الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، والأستاذ محمد بن طلال النحاس، والدكتور غسان بن أحمد السليمان، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، والأستاذ الدكتور هناء بنت عبدالله النعيم، والأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، والأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان.
وكان نظام الجامعات نص على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضواً، أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة.
وعبر رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط عن خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على الثقة الكريمة التي حظي بها المجلس، مشيراً إلى حرص المجلس وأعضائه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.