مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ينجح في تغيير مفصل ركبة بالروبوت

نجح مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، في تغيير مفصل الركبة لإنهاء معاناة مريضة سبعينية، باستخدم فريق طبي للروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي.
وكانت الحالة تُعاني من آلام شديدة في الركبة اليسرى أدّت إلى تقييد حركتها عن المشي والحركة طبيعيًّا.
يأتي ذلك في إنجاز طبي جديد يسجل لمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، ولأول مرة في منطقة المدينة المنورة.
الإصابة كانت تؤثر على نمط حياتها اليومي، وتبين بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات المتخصصة وجود خشونة شديدة في مفصل الركبة اليسرى مع انحراف في الساق.
وبناءً عليه قرر الفريق الطبي تسخير التقنية الطبية الحديثة في استبدال مفصل الركبة للمريضة باستخدام الروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي.
وقد استغرق الفريق الطبي المكون من فريق جراحة العظام، مدة ساعتين في إجراء العملية الجراحية.
وأكّد قائد الفريق استشاري جراحة العظام والمناظير واستبدال المفاصل الدكتور رائد أبو طالب، أن العملية، بفضل من الله، قد تكلّلت بالنجاح.
وقال: إن المريضة تتمتّع بصحة جيدة وتتلقّى الرعاية الطبية اللازمة، وتخضع حاليًّا لخطة تأهيل وعلاج طبيعي بمتابعة الفريق الطبي المعالج.
وأوضح أن جهاز الروبوت والذكاء الاصطناعي الذي تمت إضافته لترسانة أجهزة الرعاية الصحية بالمستشفى، يتميز بدقة عالية في تنفيذ عمليات المفاصل الصناعية، تصل إلى "99%"، من حيث ملاءمتها للمفصل الطبيعي للمرضى.
كما بيّن الدكتور "رائد" أنه أصبح الآن بالإمكان عمل مثل هذه العمليات في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة، وغيرها من العمليات الطبية المتقدمة؛ نظرًا للتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر الفنية المؤهلة التي يتميز بها المستشفى.