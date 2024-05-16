مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ينجح في تغيير مفصل ركبة بالروبوت

كما بيّن الدكتور "رائد" أنه أصبح الآن بالإمكان عمل مثل هذه العمليات في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة، وغيرها من العمليات الطبية المتقدمة؛ نظرًا للتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر الفنية المؤهلة التي يتميز بها المستشفى.