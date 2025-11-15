تفاصيل الحالة المطرية.. رياح بسرعة 60 كم/س وأمطار غزيرة في رابغ وجدة

وأوضح القحطاني أن منطقتَي المدينة المنورة وحائل سجلتا سرعة رياح بلغت 50 كيلومترًا في الساعة، فيما بلغت في ينبع 45 كيلومترًا في الساعة، مشيرًا إلى أن بقية المناطق المتأثرة شهدت تباينًا في سرعات الرياح، لكنها لم تتجاوز المعدلات التي سبق أن أعلنها المركز.