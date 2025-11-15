تفاصيل الحالة المطرية.. رياح بسرعة 60 كم/س وأمطار غزيرة في رابغ وجدة

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن أعلى سرعة رياح سُجّلت خلال اليوم الأول من الحالة المطرية كانت في مشعر منى، وبلغت 60 كيلومترًا في الساعة، وذلك بحسب بيانات محطات الرصد التابعة للمركز في مناطق المملكة.
وأوضح القحطاني أن منطقتَي المدينة المنورة وحائل سجلتا سرعة رياح بلغت 50 كيلومترًا في الساعة، فيما بلغت في ينبع 45 كيلومترًا في الساعة، مشيرًا إلى أن بقية المناطق المتأثرة شهدت تباينًا في سرعات الرياح، لكنها لم تتجاوز المعدلات التي سبق أن أعلنها المركز.
وفي ما يتعلّق بكميات الأمطار، أشار القحطاني إلى أن منطقة القضيمة بمحافظة رابغ سجّلت أعلى كمية هطول مطري يوم أمس، وبلغت 58 ملم، تلتها جدة في محطة ملعب الجوهرة بـ57 ملم، ثم ثُول التي سجّلت 51 ملم.
وأضاف أن كميات الأمطار في بقية المناطق تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وفقًا لمستوى تأثّر كل منطقة بالحالة الجوية الراهنة.