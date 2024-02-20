المدينة.. "تدخل طبي حاسم" ينقذ حياة "سبعيني" من تجلطات حادة في شرايين الرئة

وأضاف التجمُّع، قرر الفريق الطبي عدم إعطاء مسيلات للدم لإذابة الجلطات بسبب وجود درنقة وشبه نزيف مستمر من جرح بمفصل الحوض، فقد تمّ التواصل مع وحدة الأشعة التداخلية لإجراء عملية قسطرة دقيقة تم خلالها سحب الجلطات عن طريق القسطرة من شرايين الرئة شبه المغلقة في الجهة اليمنى وشرايين الرئة المغلقة تماماً في الجهة اليسرى بوساطة جهاز حديث، كما تم تركيب صفاية في الوريد الأجوف السفلي عبر نفس الفتحة الصغيرة بالوريد الوجني الأيمن لمنع صعود مزيدٍ من الجلطات من الطرف السفلي الأيمن؛ حيث تكللت بالنجاح وتمّ وضع المريض تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية حتى غادر المستشفى بصحة جيدة.