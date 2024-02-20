المدينة.. "تدخل طبي حاسم" ينقذ حياة "سبعيني" من تجلطات حادة في شرايين الرئة

تمكّن فريق جراحي متخصص في مستشفى الملك فهد عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إنقاذ حياة مريض في العقد السابع من العمر تعرَّض لجلطات حادة في شرايين الرئة الأساسية، وذلك بإجراء عملية قسطرة دقيقة.
وأوضح تجمُّع المدينة الصحي أن المريض حضر إلى طوارئ مستشفى الملك فهد في حالة حرجة وهو يعاني صعوبة في التنفس مع هبوط حاد في مستوى أوكسجين الدم، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبيّن وجود تجلطات كبيرة في شرايين الرئة الأساسية مع تأثير سلبي على ضخ القلب للدم، الأمر الذي استوجب نقله إلى العناية المركزة بسبب تغير علامات المريض الحيوية.
وأضاف التجمُّع، قرر الفريق الطبي عدم إعطاء مسيلات للدم لإذابة الجلطات بسبب وجود درنقة وشبه نزيف مستمر من جرح بمفصل الحوض، فقد تمّ التواصل مع وحدة الأشعة التداخلية لإجراء عملية قسطرة دقيقة تم خلالها سحب الجلطات عن طريق القسطرة من شرايين الرئة شبه المغلقة في الجهة اليمنى وشرايين الرئة المغلقة تماماً في الجهة اليسرى بوساطة جهاز حديث، كما تم تركيب صفاية في الوريد الأجوف السفلي عبر نفس الفتحة الصغيرة بالوريد الوجني الأيمن لمنع صعود مزيدٍ من الجلطات من الطرف السفلي الأيمن؛ حيث تكللت بالنجاح وتمّ وضع المريض تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية حتى غادر المستشفى بصحة جيدة.