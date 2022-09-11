للعام الثاني.. "روشن" أفضل بيئات العمل في المملكة

يُذكر أن "روشن" شركة تطوير عقاري وطنية رائدة، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تستهدف تقديم مستويات معيشة عالية الجودة للسعوديين ودعم الجهود الحكومية لزيادة معدلات تملك المواطنين للمساكن، كما تنفذ مشاريعها على مساحة تزيد على 200 مليون متر مربع؛ لبناء مجتمعات متكاملة وتسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بما في ذلك تحسين جودة الحياة لسكان المملكة.