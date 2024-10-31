"الراية".. تقليد يعود لأكثر من 60 عامًا بتبوك للاستدلال على مواقع الأفراح والمناسبات

وأشار "العمراني" إلى أن هذا الموروث لا يزال يحتفظ به بعض الأهالي اليوم، حيث تُعلق الراية البيضاء والخضراء على المنازل لإرشاد الزوار إلى مكان الفرح، في مشهد يربط بين الماضي والحاضر، ويعكس روح التعاون والترابط المجتمعي في تلك الفترة الزمنية.