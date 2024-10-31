"الراية".. تقليد يعود لأكثر من 60 عامًا بتبوك للاستدلال على مواقع الأفراح والمناسبات

تُحافظ عادات الزواج القديمة في شمال غرب المملكة، خصوصًا في منطقة تبوك، على حضورها بين الأهالي، حيث تستمر عادة "الراية" كتقليد يعود لأكثر من 60 عامًا، يُستخدم للاستدلال على مواقع الأفراح والمناسبات.
وتعتمد هذه العادة على تعليق قطع من القماش بألوان الأبيض والأخضر، تشير إلى مكان الفرح، لتكون علامة واضحة للضيوف والزائرين.
وقال الباحث التاريخي عبدالله العمراني لـ"سبق": الراية كانت ولا تزال جزءًا من مناسباتنا القديمة، حيث كانت تُعلق على بيوت الشَعر لتدل على وجود مناسبة زواج أو احتفال أو عيد. ومع مرور الوقت، أصبحت الراية تُعتبر رمزًا للتراث الثقافي غير المادي الذي توارثته الأجيال".
وأشار "العمراني" إلى أن هذا الموروث لا يزال يحتفظ به بعض الأهالي اليوم، حيث تُعلق الراية البيضاء والخضراء على المنازل لإرشاد الزوار إلى مكان الفرح، في مشهد يربط بين الماضي والحاضر، ويعكس روح التعاون والترابط المجتمعي في تلك الفترة الزمنية.