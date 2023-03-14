إنجاز له نظائر كثيرة.. كيف تقدمت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي؟

فالمملكة تشهد منذ إعلان "رؤية 2030" في أبريل 2016، نهضة شاملة في كل المجالات، ترتكز على مبادرات وبرامج مبتكرة وطموحة، وهذا الإنجاز الذي حققته المملكة في الابتكار، له نظائر كثيرة في مجالات أخرى، منها احتلال المملكة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث التنافسية الرقمية، ومنها أن الاقتصاد السعودي يعتبر الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم منذ 2021، وفقًا لـ"بلومبرغ"، بعد أن حقق نسبة نمو بلغت 8.7 في المائة خلال 2022، ومنها ارتفاع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي بالمملكة إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير الماضي.