"ريتاج الحازمي" تحقّق لقب أصغر كاتبة سلسلة كتب في العالم بـ"غينيس"

وانطلقت الروائية الصغيرة في السن في نشر أول رواية لها باللغة الإنجليزية عندما بلغت العاشرة من عمرها التي كانت بعنوان كنز البحر المفقود "reasure of the Lost Sea" في عام 2019، كما نُشر لها في العام ذاته رواية بعنوان بوابة العالم الخفي "Portal of the Hidden World"، بالإضافة إلى روايتها الثالثة التي نشرتها في عام 2021 بعنوان ما وراء عالم المستقبل "Beyond the Future World"، وأنهت مؤخرًا رواية جديدة وتستعد لنشرها بعنوان العبور إلى المجهول "The Passage To the Unknown" محاولةً برواياتها مساعدة القراء على الانطلاق نحو أحلامهم دون أدنى استسلام، وجذب من هم في عمرها للقراءة، لم تكتفِ بذلك، بل وضعت أهدافًا وحققتها، ومن أهمها حصولها على لقب أصغر كاتبة سلسلة كتب في العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من العام 2020 وحتى الآن.