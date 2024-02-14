تداول صور إجابات الطلاب.. اختراق للخصوصية ومخالفة للمحاذير والأنظمة

ومع بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية، تجددت التحذيرات من تصوير إجابات الطلاب ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشير مهتمون وتربويون إلى أن ذلك يعد مخالفًا للأنظمة والتعاميم ويعاقب عليه نظام الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى ما سيتعرض له مصور وناشر تلك الإجابات داخل المنشأة التعليمية من جزاء.