قادم من جزر القمر.. مستشفى صحة الافتراضي ينقذ حاجًا سبعينيًا من سكتة دماغية

تمكن فريق طبي مختص في السكتات الدماغية عن بعد في مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار في الرياض، وبالتعاون مع مستشفى المدينة العام، من إنقاذ حياة حاج يبلغ من العمر سبعين عامًا من دولة جزر القمر، كان يُعاني أعراض سكتة دماغية.
وأوضحت الصحة، أن الحاج توجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة العام، وهو يُعاني ضعفًا في الجهة اليسرى، وتلعثمًا في الكلام، بالإضافة إلى مشاكل صحية سابقة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وبعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في المستشفى؛ تم تفعيل الكود الطبي الطارئ للسكتات الدماغية، لأجل التنسيق مع مستشفى صحة الافتراضي لمباشرة الحالة.
وأشارت إلى أن تشخيص حالة الحاج تم من قبل استشاري متخصص في تطبيب السكتات الدماغية عن بعد، حيث تم تقديم العلاج اللازم للحالة بما في ذلك دواء مذيب للجلطة. وبعد الانتهاء من العلاج، أظهرت إعادة تقييم الحالة الصحية للحاج تحسنًا ملحوظًا .
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة الصحة للاستفادة من أحدث التقنيات الطبية وتعزيز الجودة والكفاءة في خدمات الرعاية الصحية، بما يخدم حجاج بيت الله الحرام، ويُسهم في تحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.