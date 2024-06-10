قادم من جزر القمر.. مستشفى صحة الافتراضي ينقذ حاجًا سبعينيًا من سكتة دماغية

وأوضحت الصحة، أن الحاج توجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة العام، وهو يُعاني ضعفًا في الجهة اليسرى، وتلعثمًا في الكلام، بالإضافة إلى مشاكل صحية سابقة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وبعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في المستشفى؛ تم تفعيل الكود الطبي الطارئ للسكتات الدماغية، لأجل التنسيق مع مستشفى صحة الافتراضي لمباشرة الحالة.