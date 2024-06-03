تيسرًا على المواطنين والمقيمين.. "أمانة الطائف" تُطلق تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ خلال فترة عيد الأضحى

وتتيح هذه الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية، ممن يمتلكون رخصة نشاط تجاري من نوع مطعم أو مطبخ، إصدار تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في الفترة من أول ذي القعدة حتى الخامس من شهر ذي الحجة وفق اشتراطات محددة؛ ليتمكنوا من تقديم خدمات الذبح والسلخ للأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.