إصدارات بحثية جديدة لمركز الدراسات القانونية تغطي موضوعات في التشريعات والأنظمة

يُذكر أن هذه الأعمال تُعَد امتدادًا لما قدّمه المركز؛ إذ سبق له في العام الماضي 2023 أن أطلق باكورة إصداراته المتخصصة ضمن الجهود البحثية، لتعزز ما يقوم به من رفع الوعي القانوني والمشاركة في تطوير المنظومة التشريعية في المملكة وزيادة معدلات الإنتاج والنشر العلمي فيها؛ تنفيذًا للمهمات المنوطة به.