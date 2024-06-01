طيران ناس يدشن رحلاته المباشرة بين الدمام والنجف في العراق كأول ناقل سعودي يربط المدينتين

دشن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، أولى رحلاته المباشرة بين الدمام والنجف في العراق اليوم، الأول من يونيو، كأول ناقل سعودي يربط المدينتين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، وممثلون من طيران ناس وعدد من المسؤولين في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ومنظومة الطيران المدني. ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تسيير رحلات من وإلى النجف، ليضيف بذلك خطاً جوياَ جديداً بين البلدين، انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة؛ والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من (330) مليون مسافر سنوياً، وأكثر من (250) وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية العراق الشقيقة .