خلال 6 أشهر.. "سعود الطبية" تسجل أكثر من 90 ألف جلسة تأهيل طبي

وأشارت "سعود الطبية" إلى أن قسم العلاج الطبيعي شهد 39886 زيارة وجلسة علاجية، في حين أجريت 10370 جلسة علاج وظيفي، و16606 زيارات وجلسة علاجية في تقنيات التأهيل، و10349 جلسة بقسم الطب الطبيعي، و5875 جلسة علاجية من خدمة اضطرابات التخاطب، و7126 جلسة لصعوبات البلع، كما جرى تسليم 57 طرفًا صناعيًّا.