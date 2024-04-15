وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى عاصمة باكستان إسلام آباد.
ويترأس وزير الخارجية وفد المملكة رفيع المستوى في زيارته الرسمية إلى باكستان الهادفة إلى تعزيز العلاقات المشتركة.
يشار إلى أن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، كان قد استقبل في وقت سابق اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له، وتمنياتهما لحكومة وشعب أوزبكستان الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.