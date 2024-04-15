وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية

يشار إلى أن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، كان قد استقبل في وقت سابق اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الأوزبكية طشقند.