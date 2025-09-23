محمد فضل: مركز الملك سلمان للإغاثة يُجسد طبع العز السعودي في خدمة الإنسان العالمي

وأكد الدكتور محمد فضل أن المركز يعمل وفق رؤية استراتيجية لنقل القيم السعودية إلى العالم، عبر إشراف مؤسسي منظم، ومبادرات تتسم بالجودة والتجرد الإنساني، مشيرًا إلى أن عطاء المملكة لا يفرّق بين الأديان أو الأعراق، بل يصل إلى حيث يكون الإنسان في حاجة، وبروح لا تحمل منًّا ولا أذى.