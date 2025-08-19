طقس اليوم ..الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من الرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.