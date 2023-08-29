رغم انتهاء الجائحة.. "الردادي" تحذر الطلاب والطالبات: خطر "كورونا" لا يزال قائماً

وشددت "الردادي" على أهمية اتباع الخطوات التالية للفئة العالية الخطورة التي تعاني من أمراض مزمنة لحماية أنفسهم: "اعرف، خطط، ابدأ". أولاً: أعرف إذا كنت أنت أو أي شخص في مجتمعك يعاني من مرض مزمن. ثانياً: خطط بسرعة لأخذ الإجراءات اللازمة إذا كنت تعاني من أحد أعراض كوفيد-19، وثالثاً: ابدأ بنشر التوعية واستشارة الطبيب إذا كان لديك أعراض تشبه الإنفلونزا وفي نفس الوقت لديك مرض مزمن أو مخاطر مرتفعة، كما يجب أن يبدأ علاج كوفيد-19 باتباع إرشادات وزارة الصحة.