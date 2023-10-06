كؤوس و"وثّقها" و"سمّها".. مشاركة مميزة لنادي الإبل في "الصقور السعودي الدولي"
يشارك نادي الإبل، في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، بركن تعريفي يضمّ كؤوس مهرجان الملك عبدالعزيز وعرض لـ"الشداد" وبرنامجي "وثّقها" و"سمّها".
ويحتوي ركن نادي الإبل على عرض مرئي عن عمل النادي والمهرجانات المُشرف عليها، إلى جانب شرح كامل عن خدمة توثيق سلالات الإبل والمعلومات الخاصة بالإبل ومن بينها الحمض النووي (DNA) باعتباره واحداً من الخصائص الحيوية المميزة للكائنات الحية.
ويعرض الركن الموجود على أرض المعرض الدولي للصقور في ملهم شمال الرياض، نظام الأسماء والشعارات الخاص بالإبل والمُلاّك، فيما تأخذ الكؤوس التي تُطرح سنوياً لعروض الإبل وسباقاتها موقعاً بارزاً في ركن النادي في المعرض، وسيشاهد الزائر الجوائز التي تنافس عليها كبار مُلاّك الإبل.
ودأب نادي الإبل على المشاركة في المعارض والمؤتمرات للوصول لأكبر شريحة من الجمهور، وللتعريف بخدماته وتسهيلاً على العملاء المباشرين.
ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأكبر من نوعه في المملكة والعالم، ويجمع كل ما يُعنى بموروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية، ويستهدف المعرض الزوار من جميع شرائح المجتمع.