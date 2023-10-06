كؤوس و"وثّقها" و"سمّها".. مشاركة مميزة لنادي الإبل في "الصقور السعودي الدولي"

ويعرض الركن الموجود على أرض المعرض الدولي للصقور في ملهم شمال الرياض، نظام الأسماء والشعارات الخاص بالإبل والمُلاّك، فيما تأخذ الكؤوس التي تُطرح سنوياً لعروض الإبل وسباقاتها موقعاً بارزاً في ركن النادي في المعرض، وسيشاهد الزائر الجوائز التي تنافس عليها كبار مُلاّك الإبل.