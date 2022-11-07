"الزامل" يقترح إعادة جدولة الدراسة عن بُعد: يقلص الازدحام المروري إلى 50٪

وأضاف: "على سبيل المثال يكون هناك إعادة جدولة للمقررات الدراسية بحيث يكون يومًا واحدًا في الأسبوع، وليكن يوم الخميس على سبيل المثال، تكون فيه الدراسة عن بُعد، وليس شرطًا أن تكون كل أيام الدراسة عن بُعد"، وبالتالي يتقلص الازدحام المروري بمعدل 50٪ في هذا اليوم، ويمكن تعميم هذه التجربة على مدن ومناطق أخرى في المملكة.