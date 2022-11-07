"الزامل" يقترح إعادة جدولة الدراسة عن بُعد: يقلص الازدحام المروري إلى 50٪
اقترح رئيس قسم التخطيط في جامعة الملك سعود، الدكتور وليد الزامل، إعادة جدولة الدراسة عن بُعد لتقليص الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 50٪.
وتفصيلًا، تناول "الزامل" في حديثه أمس لبرنامج الراصد على قناة "الإخبارية" الحلول المطروحة لتخفيف زحام الطرقات؛ ومنها العمل والتعليم عن بُعد، معتبرًا أنها "من الحلول الخلاقة في مسألة تخفيف الازدحام المروري خصوصًا على المدى القريب".
وأضاف: "على سبيل المثال يكون هناك إعادة جدولة للمقررات الدراسية بحيث يكون يومًا واحدًا في الأسبوع، وليكن يوم الخميس على سبيل المثال، تكون فيه الدراسة عن بُعد، وليس شرطًا أن تكون كل أيام الدراسة عن بُعد"، وبالتالي يتقلص الازدحام المروري بمعدل 50٪ في هذا اليوم، ويمكن تعميم هذه التجربة على مدن ومناطق أخرى في المملكة.
ولفت "الزامل" إلى تجربة التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا؛ مشيرًا إلى أن من إيجابياته قدرةُ الطالب على التعلم من المنزل خصوصًا في المواد والمقررات النظرية عكس العملية والتطبيقية التي تحتاج للقاء مباشرة بين المعلم والطالب.