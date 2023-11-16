عبر تقنية التدخل المحدود.. جراحة نوعية لخمسينية بمجمع عبدالله الطبي بجدة

نجح مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إجراء عملية جراحية نوعية لخمسينية عبر تقنية التدخل المحدود؛ حيث تَمَكّن -بفضل الله- فريق طبي متخصص في جراحات المخ والأعصاب، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 57 عامًا، بعملية تثبيت للفقرات عبر تقنية التدخل المحدود بفتحات جراحية 1 سنتيمتر.
وفي التفاصيل، وصلت المريضة إلى قسم الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبي كحالة طارئة بواسطة إسعاف الهلال الأحمر بجدة، وهي تعاني من كسر في العمود الفقري إثر انزلاق حاد قد تعرضت له، أدى إلى عدم قدرتها على المشي، وبعد مناظرة الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومنها الفحوص الإشعاعية التصويرية بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي التي بيّنت نتائجُها وجود كسر وانضغاط في الفقرة القطنية الأولى؛ الأمر الذي استدعى من أطباء جراحة العمود الفقري دراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية.
وقرر الفريق المعالج للحالة التدخل الجراحي النوعي؛ حيث تم تجهيز الحالة ونقلها إلى غرف العمليات لتثبيت الفقرات عبر تقنية التدخل المحدود بفتحات جراحية 1 سنتيمتر، واستغرقت العملية ساعتين تكللت بالنجاح التام دون حدوث مضاعفات تُذكر أو إصابة العضلات والأنسجة ولله الحمد، بعدها نُقلت المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لتقديم الرعاية الصحية لها حتى استقرار حالتها الصحية؛ حيث بدأت مع اليوم الثاني من العملية في التحرك والمشي والعودة لحياتها الطبيعية، وفي اليوم الثالث غادرت المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.
يُذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، أجرى 209 عمليات خلال النصف الأول من عام 2023م.