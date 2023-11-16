عبر تقنية التدخل المحدود.. جراحة نوعية لخمسينية بمجمع عبدالله الطبي بجدة

وفي التفاصيل، وصلت المريضة إلى قسم الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبي كحالة طارئة بواسطة إسعاف الهلال الأحمر بجدة، وهي تعاني من كسر في العمود الفقري إثر انزلاق حاد قد تعرضت له، أدى إلى عدم قدرتها على المشي، وبعد مناظرة الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومنها الفحوص الإشعاعية التصويرية بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي التي بيّنت نتائجُها وجود كسر وانضغاط في الفقرة القطنية الأولى؛ الأمر الذي استدعى من أطباء جراحة العمود الفقري دراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية.