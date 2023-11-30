"العنقري" يُدشّن هويةَ الاحتفاء بمرور "100" عام على إنشاء ديوان المحاسبة

يُذكَر أن هذا التدشين يأتي في إطار الاستعداد لاحتفال الديوان بهذه المناسبة، التي يسعى الديوان من خلالها إلى إبراز تاريخه ومراحل التطوّر التي مرّ بها، والتي مكّنته من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء، والتحول الرقمي، والمناصب القيادية التي يحتلّها، ممثلًا للمملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.