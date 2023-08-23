"أبو بشيت": إقرار نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيسهم في حمايتهم وتعزيز حقوقهم

يُذكر أن نسبة ذوي الإعاقة في المملكة 7.1%؛ 52.2 منهم من الرجال، و47.8 من النساء، يُقَدّرون بنحو مليون و445 ألفًا و723 شخصًا من عدد السكان المقدرين بنحو 32 مليونًا و94 ألف شخص؛ 833 ألفًا و136 منهم لديهم إعاقات حركية، و811 ألفًا و610 إعاقات بصرية، و289 ألفًا و355 سمعية، و53 ألفًا و282 اضطراب طيف التوحد، و30 ألفًا و155 فرط الحركة وتشتت الانتباه، و19 ألفًا و428 متلازمة داون؛ وفق الإحصائية الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء (نتائج مسح ذوي الإعاقة لعام 2017).