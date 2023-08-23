"أبو بشيت": إقرار نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيسهم في حمايتهم وتعزيز حقوقهم

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت، باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، على إقرار مجلس الوزراء لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحل بديلًا عن "نظام رعاية المعوقين" السابق.
وأكد أبو بشيت أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سيسهم في حمايتهم وتعزيز حقوقهم، وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم؛ وهو ما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تحقيق الاستقلالية والشمولية لهم، من خلال تعزيز وتحسين البرامج المقدمة والتشريعات والسياسات المناسبة.
ونوّه أبو بشيت بالدعم الكبير الذي يلقاه الأشخاص ذوي الإعاقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله، وجعلهم ضمن الأولويات، ودعمهم في المجالات كافة.
يُذكر أن نسبة ذوي الإعاقة في المملكة 7.1%؛ 52.2 منهم من الرجال، و47.8 من النساء، يُقَدّرون بنحو مليون و445 ألفًا و723 شخصًا من عدد السكان المقدرين بنحو 32 مليونًا و94 ألف شخص؛ 833 ألفًا و136 منهم لديهم إعاقات حركية، و811 ألفًا و610 إعاقات بصرية، و289 ألفًا و355 سمعية، و53 ألفًا و282 اضطراب طيف التوحد، و30 ألفًا و155 فرط الحركة وتشتت الانتباه، و19 ألفًا و428 متلازمة داون؛ وفق الإحصائية الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء (نتائج مسح ذوي الإعاقة لعام 2017).