محليات
السعودية تشتري 10% من مطار هيثرو البريطاني
يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصة بقيمة مليار جنيه إسترليني في مطار هيثرو – لندن، أحد أكبر وأشهر المطارات في العالم، بعد موافقة شركة "فيروفيال" الإسبانية على بيع حصتها التي تبلغ 25% في المطار.
وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أعلنت شركة "فيروفيال" الفرنسية، أنها باعت حصتها بنسبة 25% في المطار مقابل 2.4 مليار جنيه إسترليني.
وبهذه الصفقة، يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 10% من المطار، في حين ستحصل شركة أرديان وهي شركة استثمارات عالمية على 15%.
يُذكر أن قيمة مطار هيثرو تبلغ نحو 24.3 مليار يورو (25 مليار دولار)، بما في ذلك الديون، وفقاً لحسابات "جيه.بي مورجان" في مايو الماضي.
يخدم مطار هيثرو سنويًا نحو 80 مليون مسافر، وتنطلق منه رحلات إلى أكثر من 180 وجهة حول العالم.