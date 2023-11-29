السعودية تشتري 10% من مطار هيثرو البريطاني

يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصة بقيمة مليار جنيه إسترليني في مطار هيثرو – لندن، أحد أكبر وأشهر المطارات في العالم، بعد موافقة شركة "فيروفيال" الإسبانية على بيع حصتها التي تبلغ 25% في المطار.