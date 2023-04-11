"البلد الأمين" تطرح فرصًا إيجارية لمجموعة أكشاك في مكة

أعلنت شركة "البلد الأمين" للتنمية والتطوير العمراني الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، عن طرح فرص إيجارية، تتمثل في مجموعة أكشاك بمساحات متنوعة ومواقع مميزة في مدينة مكة المكرمة.