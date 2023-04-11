"البلد الأمين" تطرح فرصًا إيجارية لمجموعة أكشاك في مكة

أعلنت شركة "البلد الأمين" للتنمية والتطوير العمراني الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، عن طرح فرص إيجارية، تتمثل في مجموعة أكشاك بمساحات متنوعة ومواقع مميزة في مدينة مكة المكرمة.
جاء ذلك في إطار استراتيجية شركة البلد الأمين وأمانة العاصمة المقدسة لدعم وتعزيز أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030؛ بهدف تشجيع المستثمرين.
وقالت الشركة: الاستخدامات المتاحة للأكشاك تتمثل في المشروبات والأطعمة.
وأضافت: طريقة التقديم تتم من خلال تسليم المستندات المطلوبة في أظرف مغلقة بمقر شركة البلد الأمين، في موعد أقصاه يوم الخميس 21/ 10/ 1444هـ الموافق 11/ 5/ 2023م.