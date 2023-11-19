وزير الطاقة يُعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي

كما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (4.150) برميلًا يوميًا من المكثفات، واكتُشِف أيضًا الغاز الطبيعي في مكمن "الصارة" في حقل "الوضيحي" ومكمن "القصيباء" في حقل "أوتاد" جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن "الصارة" بمعدل (11.7) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن "القصيباء" بمعدل (5.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (57) برميلًا يوميًا من المكثفات.