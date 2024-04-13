شاهد .. محتوى مستفز لمن يسمون مشاهير التواصل الاجتماعي

‫وأضاف لقناة الإخبارية: أحدهم يتباهى بأنه يكسب في اليوم 300 ألف ريال، لافتًا إلى أن النساء والشباب السعوديين يقضون ما يقرب من ساعتين يوميًّا على أقل معدل لمتابعة منصات التواصل.