3.8 مليون ريال حصيلة مبادرة بناء جامع أبو مرداع

حققت مبادرة بناء جامع الراحل عبدالله بن مرداع آل عاطف (أبو مرداع) – رحمه الله – تفاعلًا لافتًا، حيث بلغت حصيلة التبرعات حتى الآن 3,876,430 ريالًا، بمشاركة 110,984 متبرعًا، عبر 117,450 عملية تبرع.