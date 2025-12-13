3.8 مليون ريال حصيلة مبادرة بناء جامع أبو مرداع

حققت مبادرة بناء جامع الراحل عبدالله بن مرداع آل عاطف (أبو مرداع) – رحمه الله – تفاعلًا لافتًا، حيث بلغت حصيلة التبرعات حتى الآن 3,876,430 ريالًا، بمشاركة 110,984 متبرعًا، عبر 117,450 عملية تبرع.
وبحسب بيانات المبادرة، انطلقت الحملة مساء الأربعاء عند الساعة 21:59، واكتملت مساء الخميس عند الساعة 17:00، بعد مدة إجمالية بلغت 19 ساعة من التبرعات المتواصلة.
وأظهرت الأرقام تفاوت قيم التبرعات بين ريال واحد كحد أدنى و20 ألف ريال كأعلى عملية تبرع، في مؤشر يعكس اتساع شريحة المشاركين وتنوع مساهماتهم.
وتُشرف على المبادرة جمعية العناية بمساجد الطرق، ضمن جهودها في دعم المشاريع الوقفية ذات الأثر المستدام، وتعزيز مشاركة المجتمع في بناء بيوت الله وخدمة مرتادي الطرق.