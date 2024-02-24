محافظ "منشآت": ذكرى يوم التأسيس تشكّل علامة فارقة لدى كل مواطن ومواطنة

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأوضح محافظ "منشآت"، أن ذكرى يوم التأسيس تشكّل علامة فارقة لدى كل مواطن ومواطنة، لما تحمله من معانٍ عميقة، وتجسّد قيم الوحدة والتضامن والترابط بين أفراد المجتمع وقيادته منذ ثلاثة قرون، كما تُعيد الذكرى نحو تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، الذي سار بها نحو النمو والتقدُّم والازدهار".
وأضاف الحسيني؛ "منذ تأسيس المملكة حتى اليوم، شهدت عديداً من التحولات المهمة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية، بما فيها ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المجالات، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وجهود شعبها، مما حقق عديداً من الإنجازات المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، وبناء اقتصادٍ مستدامٍ وتنمية شاملة".
واختتم محافظ "منشآت"، كلمته، سائلاً الله لوطننا مزيداً من التقدُّم والازدهار في المجالات كافة.