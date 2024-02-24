محافظ "منشآت": ذكرى يوم التأسيس تشكّل علامة فارقة لدى كل مواطن ومواطنة

وأوضح محافظ "منشآت"، أن ذكرى يوم التأسيس تشكّل علامة فارقة لدى كل مواطن ومواطنة، لما تحمله من معانٍ عميقة، وتجسّد قيم الوحدة والتضامن والترابط بين أفراد المجتمع وقيادته منذ ثلاثة قرون، كما تُعيد الذكرى نحو تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، الذي سار بها نحو النمو والتقدُّم والازدهار".