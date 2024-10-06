الشرقية.. إطلاق الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام لتعزيز الهوية العمرانية

أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية عن إطلاق "الدليل الإرشادي للتصميم العمراني" على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام؛ بهدف ضبط جودة التنمية الساحلية، وتعزيز الهوية العمرانية، وتحسين المشهد الحضري.
ويأتي هذا الدليل كمرجع إرشادي لتوجيه تصميم البيئات العمرانية بما يتوافق مع المعايير الفنية، ويعظم الاستفادة من المواقع الساحلية؛ لتحويلها إلى مناطق جذب سياحية وتجارية واستثمارية.
وأوضح المهندس عمر بن صالح العبداللطيف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن الدليل يسهم في تحسين جودة تخطيط المشاريع المطلة على الواجهة البحرية، ويعتمد على أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الدليل يأتي كجزء من استراتيجية تطوير متكاملة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030؛ لتعزيز النمط العمراني المستدام والمحافظة على الأصول البيئية للشريط الساحلي.