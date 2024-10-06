الشرقية.. إطلاق الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي بحاضرة الدمام لتعزيز الهوية العمرانية

وأوضح المهندس عمر بن صالح العبداللطيف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن الدليل يسهم في تحسين جودة تخطيط المشاريع المطلة على الواجهة البحرية، ويعتمد على أفضل الممارسات العالمية.